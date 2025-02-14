США разгромили Финляндию в первом матче Турнира четырех наций

Сборная США стартовала на Турнире четырех наций с крупной победы над национальной командой Финляндии.

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Встреча, которая состоялась на стадионе «Белл-центр» в Монреале, завершилась со счетом 6:1. В составе победителей по дублю оформили братья Брэди и Мэттью Ткачуки. Еще по шайбе забросили Джейк Гюнцель и Мэтт Болди. За финскую команду отличился Хенри Йокихарью.

Следующий поединок американские хоккеисты проведут с соперниками из Канады, игра состоится 16 февраля, стартовая сирена прозвучит в 4:00 по московскому времени. Сборная Финляндии сыграет со Швецией 15-го числа, начало матча — 21:00 мск.

США возглавляют турнирную таблицу Турнира четырех наций, на втором месте идет Канада, обыгравшая Швецию в овертайме, третьи — шведы. Финляндия идет четвертой.

Сборная России пропускает турнир из-за отстранения от международных турниров под эгидой Международной федерации хоккея (IIHF). 4 февраля организация продлила отстранение, из-за чего представители России не сыграют на чемпионате мира в 2025 и 2026 годах, а также пропустят ближайшее моложеное мировое первенство.