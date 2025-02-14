Овечкин ответил, смотрит ли Турнир четырех наций

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин, который отдыхает в Майами, заявил, что пока не намерен включать Турнир четырех наций. Его слова приводит «Матч ТВ».

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« Я д у м а ю , ч т о н е б у д у в к л ю ч а т ь Т у р н и р ч е т ы р е х н а ц и й . А с м ы с л с м о т р е т ь т о , г д е н е у ч а с т в у е т сборная России?» — заявил Овечкин.

На Турнире четырех наций уже был сыгран первый тур. США возглавляют турнирную таблицу Турнира четырех наций, на втором месте идет Канада, обыгравшая Швецию в овертайме, третьи — шведы. Финляндия идет четвертой.

Сборная России пропускает турнир из-за отстранения от международных турниров под эгидой Международной федерации хоккея (IIHF). 4 февраля организация продлила отстранение, из-за чего представители России не сыграют на чемпионате мира в 2025 и 2026 годах, а также пропустят ближайшее моложеное мировое первенство.

Турнир четырех наций проходит с 12 по 20 февраля. На это время в Национальной хоккейной лиге объявлена пауза, что позволило Овечкину с семьей уехать на отдых.