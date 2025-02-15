"Спартак" победил "Торпедо" в КХЛ, отыгравшись со счета 0:4

Московский "Спартак" дома со счетом 7:4 обыграл нижегородское "Торпедо" в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на арене "Мегаспорт" в присутствии 10 283 зрителей.

В составе победителей шайбы забросили Павел Порядин (32-я минута), Александр Беляев (46, 53), Андрей Локтионов (47), Ансель Галимов (49), Николай Голдобин (59) и Михаил Мальцев (60). У "Торпедо" отличились Антон Силаев (1), Китон Томпсон (7), Богдан Конюшков (15), Кирилл Воронин (29). Перед матчем состоялось символическое вбрасывание с участием двукратного олимпийского чемпиона, трехкратного чемпиона СССР в составе "Спартака" Бориса Майорова. Оно было приурочено к его дню рождения, 11 февраля Майорову исполнилось 87 лет.

На матче был установлен рекорд посещаемости игр в Москве в текущем сезоне. Предыдущий рекорд был установлен 27 января на матче между "Спартаком" и ЦСКА (4:1), ту встречу посетило 10 210 зрителей.

Во втором периоде при счете 0:3 травму после удара коленом получил лучший бомбардир "Спартака" в сезоне Голдобин. Форвард с посторонней помощью ушел в раздевалку, а "Торпедо" забросило четвертую шайбу в меньшинстве. После пятой шайбы "Спартака" Галимов получил удаление до конца игры за грубость и колющий удар клюшкой.

На матче присутствовали новички футбольного "Спартака": аргентинский нападающий Пабло Солари и нападающий сборной Тринидада и Тобаго Ливай Гарсия. Гарсия перешел в "Спартак" 7 февраля, о переходе Солари было объявлено 11 февраля.

"Спартак" во второй раз в сезоне обыграл "Торпедо", в первой встрече красно-белые одержали домашнюю победу со счетом 4:2. Предыдущие две встречи прошли в Нижнем Новгороде, обе завершились победой "Торпедо" со счетом 3:2 в овертайме. Также "Торпедо" в ноябре одержало гостевую победу со счетом 6:0.

Турнирное положение команд

"Спартак" благодаря победе поднялся на третье место турнирной таблицы Западной конференции, команда набрала 70 очков в 54 матчах. "Торпедо" идет на восьмой строчке Запада с 62 очками после 56 встреч. В следующем матче "Торпедо" примет "Сочи" 21 февраля, "Спартак" 17 февраля проведет домашнюю игру с московским "Динамо".

"Спартак" с 64-й попытки отыгрался в КХЛ со счета 0:4, лидером по числу таких матчей является магнитогорский "Металлург" (три игры). "Торпедо" в третий раз уступило, ведя со счетом 4:0, команда является лидером по этому показателю.

В других матчах игрового дня челябинский "Трактор" на выезде со счетом 2:1 обыграл владивостокский "Адмирал", "Металлург" одержал гостевую победу над "Сибирью" (5:2), казахстанский "Барыс" на своем льду уступил тольяттинской "Ладе" (2:4), нижнекамский "Нефтехимик" дома был сильнее петербургского СКА (4:3). Две встречи игрового дня завершились в серии буллитов: екатеринбургский "Автомобилист" одержал выездную победу над хабаровским "Амуром" (3:2), китайский "Куньлунь Ред Стар" дома переиграл подмосковный "Витязь" (5:4).