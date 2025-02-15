«Лада» прервала 10-матчевую серию поражений, обыграв на выезде «Барыс»

В Астане (Казахстан) завершился матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором местный «Барыс» потерпел поражение от тольяттинской «Лады» со счётом 2:4.

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Шайбами в составе казахстанской команды отметились Мстислав Шипилин и Кирилл Ляпунов. У гостей дубль на счету Никиты Михайлова. Ещё по шайбе забросили Алексей Ожгихин и Дмитрий Кугрышев.

Напомним, этот матч был омрачён травмой голкипера «Барыса» Никиты Бояркина, который во втором периоде был унесён на носилках после неудачного перемещения.

Таким образом, тольяттинцы прервали свою 10-матчевую серию поражений, набрали 44 очка и занимают 10 место в турнирной таблице Востока. «Барыс» находится на последнем месте с 29 очками, проиграв в пятый раз подряд.

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