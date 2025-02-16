Галимов дисквалифицирован за удар клюшкой в лицо Белевичу

Ансель Галимов получил матч дисквалификации за удар соперника клюшкой.

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«Спартак» одержал волевую победу над «Торпедо» (7:4) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ, отыгравшись с 0:4.

После 5-й шайбы московской команды на 53-й минуте игры на льду завязалась потасовка. Нападающий «Спартака» Галимов нанес удар клюшкой в лицо форварду «Торпедо» Андрею Белевичу. По итогам эпизода он получил 5+20 и 2 минуты штрафа за грубость.

Спортивно-дисциплинарный комитет принял решение дисквалифицировать Галимова на один матч и подвергнуть денежному штрафу.