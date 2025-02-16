Гол Гранлунда в овертайме принес Финляндии победу над Швеции в матче Турнира четырёх наций

В Монреале (Канада) на арене «Белл Центр» завершился очередной матч в рамках организованного НХЛ Турнира четырёх наций, в котором сборная Финляндии добилась победы над командой Швеции (4:3 ОТ).

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У финнов голы забили Антон Лунделль, Микко Рантанен, Александр Барков и Микаэль Гранлунд (решающий в овертайме). В составе шведской команды шайбами отметились Мика Зибанеджад, Расмус Далин и Эрик Карлссон.

Отметим, что после первого периода шведы поменяли своего стартового голкипера Филипа Густавссона, пропустившего две не самых сложных шайбы в стартовой 20-минутке. Его место в воротах занял Линус Улльмарк.

Таким образом, финны набрали два очка, переместились на третье место, обойдя Швецию, и сохранили шансы на выход в финал.