«Это не футбол, а хоккей – битва на льду». Почему рукопожатия после матчей себя изжили

Есть одно исключение, но оно не касается матчей регулярного чемпионата КХЛ.

© Чемпионат.com

Совсем недавно, по итогам стычки между вратарями «Ак Барса» и «Торпедо» Амиром Мифтаховым и Иваном Кульбаковым соответственно, я уже затрагивал тему послематчевых рукопожатий в хоккее. После встречи в Казани дело едва не дошло до массовой драки. Эмоции зашкаливали, внутри игроков всё кипело и бурлило, а тут ещё и руки соперникам приходится жать.

Нужно понимать, что конкуренция в Континентальной лиге стала намного жёстче, и особенно это бросается в глаза ближе к концу регулярки, когда обостряется борьба за попадание в плей-офф. Например, в НХЛ, к которой мы так стремимся, руки пожимают только после завершения серий в розыгрыше Кубка Стэнли. Нам нужно перенимать этот опыт.

« Я с ч и т а ю , ч т о р у к о п о ж а т и й в о о б щ е н е д о л ж н о б ы т ь . С с а м о г о с т а р т а л и г и я с к а з а л , ч т о р у к о п о ж а т и я д о л ж н ы б ы т ь т о л ь к о п о с л е с е р и и п л е й - о ф ф , э т о п р а в и л ь н о . П о н я т н о , ч т о п о с л е м а т ч е й э т о д ж е н т л ь м е н с к и й з н а к и т а к д а л е е , н о э т о и г р а , э м о ц и и , о с о б е н н о к о г д а и г р а е ш ь н а а р е н е с 1 0 т ы с я ч а м и б о л е л ь щ и к о в . Я н е с т о р о н н и к т о г о , ч т о б ы и г р о к и р а з г о в а р и в а л и п о с л е м а т ч е й . Э т о н е ф у т б о л , а х о к к е й – б и т в а н а л ь д у , б о р ь б а . И э м о ц и и н а п о к а з д о л ж н ы б ы т ь с п р я т а н ы в н у т р и к а ж д о г о и г р о к а . П о с л е м а т ч а , з а к у л и с а м и в о о б щ е б е з п р о б л е м , н о я в с е г д а б ы л п р о т и в р у к о п о ж а т и й . Э т о м о ё м н е н и е , и н е з н а ю , к а к о т р е а г и р у е т н а э т о л и г а , н о т а к о г о б ы т ь н е д о л ж н о » , – з а я в и л г л а в н ы й т р е н е р «Торпедо» Игорь Ларионов.

Легенда не только отечественного, но и всего мирового хоккея. Игорь Николаевич прекрасно понимает, о чём говорит.

Действительно, эта известная мужская церемония, демонстрирующая уважение к стоящему напротив тебя человеку не только в спорте, но и в повседневной жизни, не должна превращаться в какую-то рутину и обыденность. И тем более не должна быть регламентирована законом, так как подобные вещи всегда носят исключительно добровольный характер и делаются по желанию обеими сторонами.

« Я с ч и т а ю , ч т о о н и а б с о л ю т н о н е н у ж н ы . Э т о к н а м п р и ш л о е щ ё с о в р е м ё н , к о г д а б ы л а о д н а и г р а в н е д е л ю и н е б ы л о т а к и м р а з д р а ж а ю щ и м ф а к т о р о м . С е й ч а с , к о г д а и г р ы и д у т ч е р е з д е н ь , к о г д а н а к а л б о р ь б ы о ч е н ь в ы с о к и й , б о р ь б а з а п л е й - о ф ф н а к а л я е т с я , я а б с о л ю т н о н е в и ж у с м ы с л а в п о с л е м а т ч е в ы х р у к о п о ж а т и я х . В л у ч ш е м с л у ч а е к л ю ш к и н а с и н е й л и н и и п о д н я л и , п о б л а г о д а р и л и д р у г д р у г а и у ш л и в р а з д е в а л к у к а ж д ы й с о с в о е й с т о р о н ы . Т а к и е м о м е н т ы [ к а к с т ы ч к а Кульбакова c Мифтаховым] будут повторяться, это не последний», – поддержал инициативу Ларионова бывший нападающий сборной России, а ныне хоккейный эксперт Андрей Николишин.

В нашем же случае рукопожатия действительно превратились в какой-то сюр и обязаловку, а значит, начали носить технический характер, утратив свою главную функцию. Более того, они реально могут привести к массовому побоищу, ведь спорных эпизодов, взаимных претензий и прочих напряжённых моментов всегда хватает с лихвой. Лучше успокоиться, уйти в раздевалку, а затем остынуть и при желании пожать руку оппоненту в подтрибунном помещении. Здесь очень подходит по смыслу известная хоккейная мудрость: «Это в обычной жизни мы друзья. А на льду друзей нет».

Другое дело, когда речь идёт о плей-офф. Там рукопожатия после каждой встречи не предусмотрены в принципе, а вот после завершения серий они абсолютно логичны. Одна команда идёт дальше, другая же автоматически завершает сезон, поэтому каких-то эмоций уже не испытывает: в них попросту нет смысла. В таких случаях поблагодарить друг друга за серию и пожелать удачи в дальнейшем – вполне нормальная история.