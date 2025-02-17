«Это не футбол, а хоккей – битва на льду». Почему рукопожатия после матчей себя изжили

Почему после матчей регулярного чемпионата КХЛ не должно быть рукопожатий, 17 февраля 2025 года
Есть одно исключение, но оно не касается матчей регулярного чемпионата КХЛ.
Совсем недавно, по итогам стычки между вратарями «Ак Барса» и «Торпедо» Амиром Мифтаховым и Иваном Кульбаковым соответственно, я уже затрагивал тему послематчевых рукопожатий в хоккее. После встречи в Казани дело едва не дошло до массовой драки. Эмоции зашкаливали, внутри игроков всё кипело и бурлило, а тут ещё и руки соперникам приходится жать.
Нужно понимать, что конкуренция в Континентальной лиге стала намного жёстче, и особенно это бросается в глаза ближе к концу регулярки, когда обостряется борьба за попадание в плей-офф. Например, в НХЛ, к которой мы так стремимся, руки пожимают только после завершения серий в розыгрыше Кубка Стэнли. Нам нужно перенимать этот опыт.
«Я считаю, что рукопожатий вообще не должно быть. С самого старта лиги я сказал, что рукопожатия должны быть только после серии плей-офф, это правильно. Понятно, что после матчей это джентльменский знак и так далее, но это игра, эмоции, особенно когда играешь на арене с 10 тысячами болельщиков. Я не сторонник того, чтобы игроки разговаривали после матчей. Это не футбол, а хоккей – битва на льду, борьба. И эмоции напоказ должны быть спрятаны внутри каждого игрока. После матча, за кулисами вообще без проблем, но я всегда был против рукопожатий. Это моё мнение, и не знаю, как отреагирует на это лига, но такого быть не должно», – заявил главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов.
Легенда не только отечественного, но и всего мирового хоккея. Игорь Николаевич прекрасно понимает, о чём говорит.
Действительно, эта известная мужская церемония, демонстрирующая уважение к стоящему напротив тебя человеку не только в спорте, но и в повседневной жизни, не должна превращаться в какую-то рутину и обыденность. И тем более не должна быть регламентирована законом, так как подобные вещи всегда носят исключительно добровольный характер и делаются по желанию обеими сторонами.
«Я считаю, что они абсолютно не нужны. Это к нам пришло ещё со времён, когда была одна игра в неделю и не было таким раздражающим фактором. Сейчас, когда игры идут через день, когда накал борьбы очень высокий, борьба за плей-офф накаляется, я абсолютно не вижу смысла в послематчевых рукопожатиях. В лучшем случае клюшки на синей линии подняли, поблагодарили друг друга и ушли в раздевалку каждый со своей стороны. Такие моменты [как стычка Кульбакова c Мифтаховым] будут повторяться, это не последний», – поддержал инициативу Ларионова бывший нападающий сборной России, а ныне хоккейный эксперт Андрей Николишин.
В нашем же случае рукопожатия действительно превратились в какой-то сюр и обязаловку, а значит, начали носить технический характер, утратив свою главную функцию. Более того, они реально могут привести к массовому побоищу, ведь спорных эпизодов, взаимных претензий и прочих напряжённых моментов всегда хватает с лихвой. Лучше успокоиться, уйти в раздевалку, а затем остынуть и при желании пожать руку оппоненту в подтрибунном помещении. Здесь очень подходит по смыслу известная хоккейная мудрость: «Это в обычной жизни мы друзья. А на льду друзей нет».
Другое дело, когда речь идёт о плей-офф. Там рукопожатия после каждой встречи не предусмотрены в принципе, а вот после завершения серий они абсолютно логичны. Одна команда идёт дальше, другая же автоматически завершает сезон, поэтому каких-то эмоций уже не испытывает: в них попросту нет смысла. В таких случаях поблагодарить друг друга за серию и пожелать удачи в дальнейшем – вполне нормальная история.