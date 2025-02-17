Объявлены лучшие игроки недели в КХЛ

Вратарь «Сочи» Сергей Иванов выбран в числе лучших игроков прошедшей игровой недели Фонбет Чемпионата КХЛ, сообщает пресс‑служба лиги.

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Иванов помог команде одержать две победы в двух матчах недели. Коэффициент надежности вратаря — 0,98. По воротам «Сочи» было нанесено 62 броска, из которых голкипер отразил 96,77%.

Лучшим защитником признан Дамир Шарипзянов из «Авангарда», набравший 4 очка (1+3) в трех матчах недели с показателем полезности «+5».

Лучшим нападающим стал форвард «Авангарда» Константин Окулов, набравший 7 очков (3+4) в трех матчах недели с показателем полезности «+7».

Лучшим новичком выбран Матвей Короткий из СКА, отметившийся 3 баллами (2+1) в двух матчах недели с показателем полезности «+4».

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