Барабанов: вернулся в КХЛ, потому что тут играешь на команду, а в НХЛ за контракт

Нападающий «Ак Барса» Александр Барабанов заявил, что любит играть в командный хоккей и предпочитает победы и кубки личной статистике. Форвард вернулся из НХЛ в межсезонье, где несколько лет выступал за «Торонто» и «Сан-Хосе».

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« Я в с е г д а б ы л и г р о к о м , к о т о р ы й б о р е т с я , и г р а е т н а п а р т н ё р а , н а к о м а н д у . М н е и н т е р е с н о и г р а т ь и м е н н о в к о м а н д н ы й х о к к е й . М о ж е т , э т о н е с р а з у к о м н е п р и ш л о , н о у ж е л е т с 2 4 - 2 5 я п о н я л , ч т о в э т о м с у т ь и г р ы . Э т о к о м а н д н ы й в и д с п о р т а . Л ю б л ю , к о г д а к а ж д ы й б ь ё т с я д р у г з а д р у г а , а н е н а с в о ё « я » , с в о и о ч к и , г о л ы и к а к и е - т о б о н у с ы . К о м а н д н а я и г р а р е д к о в с т р е ч а е т с я н а с а м о м д е л е , н о к о г д а п о я в л я е т с я – э т о к а й ф , р е а л ь н о к а й ф . В о т р а д и э т о г о я в е р н у л с я д о м о й – в Р о с с и ю . П о т о м у ч т о т а м , з а о к е а н о м , т а к о г о в о о б щ е н е б ы л о б л и з к о . В Н Х Л к а ж д ы й и г р а л н а с в о й к о н т р а к т . М н е в а ж н е е к о м а н д н о е , ч е с т н о . Я л у ч ш е в ы и г р а ю К у б о к , н е ж е л и з а р а б о т а ю к а к и е - т о л и ч н ы е б о н у с ы . Д е н ь г и я и т а к з а р а б а т ы в а ю х о р о ш и е , а о т к о м а н д н о й п о б е д ы в с е м б у д е т х о р о ш о . Э т о т о , ч т о н а с б у д е т о б ъ е д и н я т ь в с ю ж и з н ь , – э м о ц и и , в о с п о м и н а н и я о т п о б е д . О г л я д ы в а я с ь н а з а д , я п о н и м а ю , ч т о и м е н н о б о л ь ш и е п о б е д ы о с т а ю т с я в п а м я т и , а н е к а к и е - т о з а б и т ы е ш а й б ы , п е р е д а ч и и л и л и ч н ы е б о н у с ы ! » – ц и т и р у е т Барабанова «ТИ-Спорт».

В текущем сезоне нападающий провёл 54 матча, в которых отметился 47 (19+28) набранными очками.