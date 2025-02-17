«Автомобилист» разгромил «Сибирь» в гостях и оформил выход в плей-офф КХЛ

В Новосибирске завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местная «Сибирь» принимала екатеринбургский «Автомобилист». Игра закончилась победой гостей с разгромным счётом 5:0.

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В первом периоде свердловчане провели три безответные шайбы в ворота хозяев. Отличились Семён Кизимов, Никита Трямкин и Брукс Мэйсек. В начале второго периода «Сибирь» заменила вратаря. Вместо Дениса Костина вышел Антон Красоткин, оставивший ворота на замке во второй 20-минутке. В заключительном отрезке матча бывший игрок новосибирского клуба нападающий Александр Шаров забросил две шайбы, довершив разгром «Сибири».

После этой победы «Автомобилист» набрал 75 очков в турнирной таблице Восточной конференции и обеспечил себе место в плей-офф. «Сибирь» с 58 баллами находится на седьмой строчке Востока.