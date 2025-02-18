Сенсация на Турнире четырех наций! Шведы обыграли американцев у них дома

Обескровленная потерями сборная США забросила лишь одну шайбу.

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После матча Канады и Финляндии, в котором «кленовые листья» обеспечили себе выход в финал, стало ясно, что игра США и Швеции не несёт никакого турнирного значения. У американцев сразу три игрока пропускали последнюю встречу группового этапа – Мэттью Ткачук, Остон Мэттьюс и Чарли Макэвой, которого местные болельщики наверняка ждали в составе. У шведов не сыграли Рикард Ракелль и Мика Зибанеджад.

«Звёздно-полосатые» начали встречу так, будто только победа в основное время прокладывает им дорогу в финал – Зак Веренски на скорости залетел в зону, убрал с пути Густава Форслинга, бросил по воротам, а на добивании первым оказался Крис Крайдер, проводивший первый матч на турнире.

Американская сборная, воодушевлённая поддержкой на бостонской арене, имела две прекрасные возможности удвоить преимущество, но Дилан Ларкин не реализовал убойные моменты. Шведы, как и в матче с канадцами, перетерпели стартовый штурм и принялись за дело. Сначала Густав Нюквист наглядно показал, почему именно Коннор Хеллебайк основной вратарь Штатов – Джейк Эттингер откровенно пустил то, что должен был брать.

А на последней минуте Йеспер Братт точным броском в дальний угол вывел «Тре Крунур» вперёд.

В первом периоде хозяева потеряли и второго Ткачука, который неприятно ударился о штангу шведских ворот, поэтому во втором отрезке вынужденно перешли на игру в три тройки. Да, «звёздно-полосатые» имели возможности сравнять счёт, но должного темпа поддерживать больше не могли.

В третьей двадцатиминутке американцы вновь несколько раз были близки к голу, Айкел даже попал в штангу, но постоянного давления на ворота Самуэля Эрссона оказать не удалось.

2:1 – шведы одержали первую победу на турнире, но все равно покинули его. США и Канада сыграют в финале 21 феврался в 4:00 мск. На повестке так и остаётся вопрос, примут ли участие в решающем матче братья Ткачук и Винсент Трочек, который получил повреждение во втором периоде.