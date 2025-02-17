"Спартак" в овертайме переиграл "Динамо"

Хоккеисты московского «Спартака» во второй раз в сезоне обыграли «Динамо», одержав победу со счётом 3:2 в домашнем матче регулярного чемпионата Фонбет – Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

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В составе «красно-белых» отличились Адам Ружичка (32-я минута), Егор Филин (56) и Николай Голдобин, который забросил победную шайбу в овертайме (63). У «Динамо» голами отметились Максим Комтуа (26) и Джордан Уил (36).

«Спартак» уже побеждал «Динамо» в этом сезоне – в предыдущем очном поединке команда выиграла со счётом 4:2.

Эта игра стала юбилейной для капитана «Спартака» Андрея Локтионова – чемпион мира 2014 года провёл свой 600-й матч в КХЛ. Также 600-ю игру в лиге сыграл защитник «Динамо» Артём Сергеев, двукратный обладатель Кубка Гагарина.

В следующем туре «Динамо» 19 февраля примет «Сочи», а «Спартак» 20 февраля сыграет на своём льду против новосибирской «Сибири».