Александр Мостовой сыграл за сборную легенд отечественного хоккея в Пушкино.

© Sports.ru

В конце прошлой недели в Центральном парке культуры и отдыха подмосковного Пушкино в рамках регионального проекта «Выходи во двор» состоялся матч команды жителей городского округа со сборной легенд отечественного хоккея (3:8).

За команду легенд сыграли бывшие игроки сборных СССР и России Александр Якушев, Валерий Каменский, Алексей Касатонов, Вячеслав Буцаев, Александр Гуськов, Андрей Коваленко и Сергей Соин.

Вместе с экс-хоккеистами на лед вышел бывший футболист сборной России, «Спартака» и «Сельты» Александр Мостовой.