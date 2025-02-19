Ротенберг получил благодарственную грамоту от Путина

Главный тренер СКА Роман Ротенберг получил благодарственную грамоту от президента России Владимира Путина, которая была вручена в торжественной обстановке в Кремле. Благодарственная грамота вручена за активное участие в подготовке и проведении общественно значимых мероприятий.

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