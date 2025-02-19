«Лада» всухую обыграла «Салават Юлаев», Ливо был удалён до конца матча

В Тольятти на стадионе «Лада-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Ладой» и «Салаватом Юлаевым». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:0.

«Лада» всухую обыграла «Салават Юлаев»
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На девятой минуте матча счёт открыл хоккеист «Лады» Алексей Ожгихин с передачи Ивана Романова. На последней минуте первого периода удаление до конца встречи получил лучший снайпер КХЛ Джош Ливо. Канадский форвард «Салавата Юлаева» был удалён за оскорбление судей и неспортивное поведение. «Лада» забросила две безответные шайбы во втором периоде — отличились Данил Юртайкин и Егор Морозов. Вратарь «Лады» Александр Трушков записал на свой счёт «сухой» матч.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Хоккей
Алексей Ожгихин
Егор Морозов
Данил Юртайкин
Александр Трушков
Иван Романов
Салават Юлаев