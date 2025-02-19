«Авангард» обыграл «Металлург» и одержал пятую победу подряд

В Омске на стадионе «Джи-Драйв-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Авангардом» и «Металлургом». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 2:1.

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Уже на третьей минуте матча счёт открыл нападающий «Авангарда» Иван Игумнов, которому ассистировали Семён Чистяков и Николай Прохоркин. «Металлург» сравнял счёт в начале второго периода благодаря голу Никиты Камалова с передачи Люка Джонсона. На 34-й минуте Джованни Фьоре вновь вывел омскую команду вперёд в счёте, реализовав большинство с передач Райана Спунера и Константина Окулова.

В шести матчах между «Авангардом» и «Металлургом» в текущем сезоне команды одержали по три победы. «Авангард» выиграл пятый матч подряд.