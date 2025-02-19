Сероух оформил пента-трик и принес «Сочи» победу над «Динамо»

Форвард «Сочи» Даниил Сероух стал автором пяти шайб в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против московского «Динамо». Встреча, прошедшая на «ВТБ-Арене» в Москве, завершилась победой гостей со счетом 5:3. Сероух стал лишь вторым хоккеистом в истории КХЛ, сумевшим забросить пять шайб за игру. До него это удавалось только Алексею Морозову, который в 2008 году, выступая за «Ак Барс», оформил пента-трик в матче против «Барыса». ﻿ В параллельных матчах были зафиксированы следующие результаты: ЦСКА — «Динамо» (Минск) — 1:4, «Лада» — «Салават Юлаев» — 3:0.