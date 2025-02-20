Тренер «Вашингтона» высказался о тренировках Овечкина с Каспарайтисом в Майами

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери прокомментировал то, что российский нападающий Александр Овечкин во время паузы уехал в Южную Флориду, чтобы тренироваться с легендой Дарюсом Каспарайтисом.

«Это было намеренно, верно? Он мог бы поехать в отпуск и оказаться на другом конце света. Но оправившись после травмы и желая оставаться в стране… Если это о чем-то говорит, то это говорит мне, что он действительно настроен серьёзно на то, чтобы быть готовым ко второй половине сезона», — приводит слова Карбери журналист Tarik El-Bashir.

Напомним, из-за Турнира четырёх наций у российских игроков НХЛ был перерыв. Следующий матч «Вашингтона» состоится на выезде 22 февраля с «Питтсбург Пингвинз».