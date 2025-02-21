Канада обыграла США в финале Турнира четырех наций

Сборная Канады по хоккею обыграла команду США в овертайме финала Турнира четырех наций.

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Матч в Бостоне завершился победой канадцев в овертайме со счетом 3:2 (1:1, 1:1, 0:0, 1:0). Шайбами в основное время в составе сборной Канады отметились Натан МакКинон и Самуэль Беннетт. У американцев забивали Брэден Ткачук и Джейк Сандерсон. Победу «кленовым листьям» в овертайме принес точный бросок Коннора Макдэвида.

В турнире выступали только игроки клубов НХЛ. Кроме США и Канады в соревновании приняли участие сборные Швеции (третье место) и Финляндии. Канадцы стали первыми победителями Турнира четырех наций.

Турнир четырёх наций. 2025

США — Канада — 2:3 ОТ (1:1, 1:1, 0:0, 0:1)

Голы: Ткачук, 16:52. Сандерсон, 27:32. — МакКиннон, 4:48. Беннетт, 34:00. Макдэвид, 68:18.