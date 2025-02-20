Олимпийский чемпион, двукратный обладатель Кубка Стэнли чех Доминик Гашек на своей странице в соцсети США в измене.

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По его мнению, Евросоюз и США не имеют права вести переговоры с Россией от имени Украины без разрешения последней.

«Я считаю такие действия предательством страны, которая рискует своей жизнью, защищая себя и Европу от России. Поскольку речь идет также о защите нашей страны (которая была бы следующей в очереди при возможном нападении России на Польшу или Словакию после Украины), я считаю такие действия предательством Чешской Республики», — заявил он.

Также Гашек назвал главу США Дональда Трампа лжецом и предателем. Он отметил, что считает угрозы Украине со стороны американского президента чистой изменой.

Ранее Гашек неоднократно и резко высказывался против возвращения российских спортсменов на международные турниры.