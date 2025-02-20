«Чикаго» обсуждает обмен защитника Сета Джонса

«Чикаго» обсуждает обмен Сета Джонса.

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30-летний защитник проводит в команде четвертый сезон. В текущей регулярке на счету Джонса 26 (6+20) очков в 38 матчах при полезности «минус 11».

Его действующее соглашение с кэпхитом (средней годовой зарплатой) 9,5 млн долларов рассчитано до 2030 года. В контракте игрока прописан полный запрет на обмен без его согласия. Джонс готов отказаться от этого пункта.