«Локомотив» в четвертый раз в сезоне победил «Куньлунь Ред Стар»

В Ярославле закончился матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Локомотив» принимал «Куньлунь Ред Стар». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:1.

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На пятой минуте первого периода Илья Николаев с передач Егора Сурина и Даниила Бута открыл счёт во встрече. На девятой минуте периода Максим Шалунов с передач Богдана Киселевича и Дениса Алексеева удвоил преимущество хозяев. На 13-й минуте периода Колин Кэмпбелл с передачи Яна Дрозга забросил первую шайбу гостей в матче.

На пятой минуте третьего периода Степан Никулин сделал счёт 3:1 в пользу «Локомотива». В конце встречи Максим Берёзкин забросил четвёртую шайбу хозяев.