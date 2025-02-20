«Спартак» одержал третью победу подряд, крупно одолев дома «Сибирь»

В Москве закончился матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Спартак» принимал новосибирскую «Сибирь». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 6:2.

«Спартак» одержал третью победу подряд, крупно одолев дома «Сибирь»
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На 14-й минуте первого периода Дмитрий Вишневский с передачи Николая Голдобина открыл счёт во встрече. На 18-й минуте периода Валентин Пьянов с передач Энди Андреоффа и Тейлора Бека восстановил равенство в счёте. На последней минуте периода Михаил Мальцев с передач Александра Пашина и Адама Ружички вновь вывел хозяев вперёд.

На 10-й минуте второго периода Ансель Галимов сделал счёт 3:1. На 13-й минуте периода Адам Ружичка с передач Егора Филина и Даниила Орлова забросил четвёртую шайбу «Спартака» в игре.

На четвёртой минуте третьего периода Тейлор Бек с передач Энди Андреоффа и Брендана Лайпсика сделал счёт 2:4. На 16-й минуте периода Андрей Локтионов с передач Николая Голдобина и Дмитрия Вишневского забросил пятую шайбу хозяев во встрече. За минуту до конца периода Прохор Корбит установил окончательный счёт во встрече.

Хоккей
Даниил Орлов
Егор Филин
Адам Ружичка
Николай Голдобин
Ансель Галимов
Дмитрий Вишневский
Андрей Локтионов
Валентин Пьянов
Михаил Мальцев
Спартак