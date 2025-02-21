Звезду НХЛ Малкина разыскивают в РФ из-за тысячи рублей

Судебные приставы разыскивают звезду НХЛ Евгения Малкина. Как сообщает Telegram-канал Shot, ФССП возбудила в отношении спортсмена исполнительное производство из-за штрафа за непристегнутый ремень.

По информации канала, в июне 2024 года на BMW X5 Малкина пришел штраф в 1000 рублей. За рулем, скорее всего, находился его помощник. В результате штраф никто не выплатил, а приставам пришлось объявить спортсмена в розыск.

Канал отмечает, что необходимую для оплаты сумму Малкин зарабатывает «за одну минуту сна». В 2022 году он заключил контракт с американским клубом Pittsburgh Penguins на 24,4 млн долларов.

Напомним, что недавно знаменитый форвард признался, что не собирается возвращаться в Россию. После завершения карьеры в НХЛ он останется на пенсии в США.