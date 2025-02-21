Хет-трик Артамонова принес «Торпедо» победу над «Сочи»

На льду арены «Нагорный» в Нижнем Новгороде завершился матч регулярного чемпионата КХЛ. Местное «Торпедо» обыграло «Сочи» со счётом 6:3.

Шайбами в составе команды-победителя отметились Никита Шавин, Андрей Белевич, Егор Виноградов и Никита Артамонов, оформивший хет-трик. У гостей точные броски на счету Данила Авершина, отметившегося дублем, и Сергея Попова.

«Торпедо» набрало 64 очка и занимает в турнирной таблице Западной конференции восьмое место, имея преимущество перед «Куньлунем», идущим девятым, в 11 очков. «Сочи» в той же конференции располагается на 11-й строчке, у команды Сергея Зубова — 44 очка.