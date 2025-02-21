«Салават Юлаев» уступил «Витязю» в гостях

В Балашихе на стадионе «Арена-Балашиха имени Юрия Ляпкина» закончился матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Витязь» принимал на своём льду «Салават Юлаев» из Уфы. Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:1.

На 43-й минуте Александр Хмелевски открыл счёт в матче с передач Джоша Ливо и Скотта Уилсона. На 48-й минуте Джереми Рой с передач Алексея Макеева и Дмитрия Бучельникова сравнял счёт во встрече. На 57-й минуте Александр Дарьин увеличил преимущество хозяев с передач Ивана Воробьёва и Джереми Роя. В концовке матча Иван Савчик забросил третью шайбу в пустые ворота.