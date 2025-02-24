«Сибирь» проиграла дома «Адмиралу»

В Новосибирске закончился матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местная «Сибирь» принимала «Адмирал» из Владивостока. Встреча завершилась победой гостей со счётом 5:2.

Хозяева открыли счёт в первом периоде после точного броска защитника Тревора Мерфи. В дальнейшем забивали только гости. В составе дальневосточного клуба по две шайбы забросили Аркадий Шестаков и Джек Родуэлл, ещё один гол на счету Кирилла Петькова.

«Сибирь» с 59 очками в 58 матчах занимает восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Адмирал», набравший 62 очка, находится на седьмом месте Востока.