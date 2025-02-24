Овечкин установил уникальное достижение

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» и сборной России Александр Овечкин установил новый рекорд, сообщает пресс-служба лиги.

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39-летний россиянин стал первым игроком в истории НХЛ, кому удалось забросить 200 и более шайб в трех десятилетиях. В 2000-х годах Овечкин оформил 245 голов, 437 – в 2010-х. С 1 января 2020 года Александр Овечкин забросил 200 шайб.

23 февраля «Вашингтон» дома переиграл «Эдмонтон Ойлерз» в матче регулярного чемпионата лиги. Встреча, которая состоялась на «Кэпитал Уан Арене», завершилась со счетом 7:3.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

В этой игре Овечкин забил свои 880-ю, 881-ю и 882-ю шайбы в НХЛ. До рекорда канадца Уэйна Гретцки осталось 12 шайб. Соответственно, чтобы побить рекорд, ему нужно отличиться еще 13 раз.

В сезоне-2024/2025 39-летний россиянин набрал 45 очков (28+17) в 40 встречах. «Вашингтон» после этой игры вырвался на единолично первое место в сводной таблице НХЛ, набрав после 57 матчей 84 очка.