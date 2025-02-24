Овечкин прокомментировал хет-трик и погоню за Гретцки

Российский нападающий и капитан клуба «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин прокомментировал свой хет-трик в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Эдмонтон Ойлерс». Его слова приводятся на сайте лиги.

© Lenta.ru

Хоккеист заявил, что с каждым матчем ему нужно двигаться вперед, чтобы побить рекорд канадца Уэйна Гретцки по количеству шайб в регулярных чемпионатах НХЛ.

«Сегодня у меня было несколько хороших моментов, чтобы забить больше, но я возьму и три шайбы», — добавил он.

Встреча между «Кэпиталс» и «Ойлерс» прошла в Вашингтоне и завершилась победой хозяев со счетом 7:3. Овечкин оформил хет-трик.

Таким образом, хоккеист довел общее количество голов в регулярных чемпионатах НХЛ до 882. Россиянин сократил отставание от Гретцки по количеству шайб в регулярных чемпионатах до 12 шайб.