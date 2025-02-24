«Теперь уже ничего не удивляет». Вайсфельд прокомментировал хет-трик Овечкина

Известный функционер и эксперт, а в прошлом хоккейный арбитр Леонид Вайсфельд оценил хет-трик российского нападающего Александра Овечкина в матче с «Эдмонтон Ойлерз» (7:3). Российский снайпер забросил шайбу в равных составах, затем отличился при игре в большинстве и оформил хет-трик голом в пустые ворота в концовке встречи.

— Александр Овечкин оформил хет-трик в матче с «Эдмонтоном». Что думаете об этом?

— Молодец! Все за него рады. Я даже не знаю, что сказать. Ну молодец!

— Были ли вы удивлены его хет-трику?

— Да нет, удивлён-то нет. Я скорее обрадовался. Почему я не был сильно удивлён: Овечкин вообще в этом сезоне удивил своей результативностью в принципе. Он так играет с начала чемпионата, поэтому уже и хет-трик не является большим удивлением. Неожиданным для меня было то, что Александр идёт в принципе по такому графику. А теперь уже ничего не удивляет, — сказал Вайсфельд в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.

В текущем сезоне Национальной хоккейной лиги 39-летний Александр Овечкин провёл 41 матч, забросил 29 шайб и оформил 17 результативных передач. До рекорда Уэйна Гретцки по голам осталось забросить 12 шайб.