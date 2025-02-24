«Автомобилист» обыграл «Витязь» в матче КХЛ

Екатеринбургский «Автомобилист» обыграл подмосковный «Витязь» в домашнем матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

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Встреча в Екатеринбурге завершилась со счетом 2:1 (1:1, 1:0, 0:0). В составе хозяев шайбы забросили Стефан Да Коста и Данил Романцев. У гостей отличился Андрей Чивилев.

«Автомобилист» с 79 очками располагается на второй позиции турнирной таблицы Восточной конференции. «Витязь» (49 очков) идет 10‑м на Западе.

В следующем матче »Автомобилист» примет казанский «Ак Барс», «Витязь» сыграет на выезде с омским «Авангардом». Обе встречи состоятся 26 февраля.

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КХЛ. Регулярный чемпионат

«Автомобилист» (Екатеринбург) — «Витязь» (Московская область) — 2:1 (1:1, 1:0, 0:0)

Голы: Да Коста, 16:46. Романцев, 27:39. — Чивилев, 19:20.