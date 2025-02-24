«Металлург» обыграл «Северсталь» и вышел в плей‑офф КХЛ

Магнитогорский «Металлург» одержал победу над череповецкой «Северсталью» в матче регулярного сезона Фонбет Чемпионата КХЛ.

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Встреча в Магнитогорске завершилась со счетом 4:1 (2:1, 0:0, 2:0). В составе победителей шайбы забросили Артем Минулин, Макар Хабаров, Трой Джозефс и Люк Джонсон. У гостей отличился Давид Думбадзе.

Благодаря победе команда Андрея Разина гарантировала выход в плей‑офф КХЛ. «Металлург» стал пятой командой Восточной конференции, гарантировавшей себе участие в Кубке Гагарина.

«Магнитка» с 74 очками занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Северсталь» (73) располагается на третьей строчке на Западе.

В следующем матче «Металлург» примет «Барыс» из Астаны 26 февраля, на следующий день «Северсталь» на своем льду сыграет против нижегородского «Торпедо».

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КХЛ. Регулярный чемпионат

«Металлург» (Магнитогорск) — «Северсталь» (Череповец) — 4:1 (2:1, 0:0, 2:0)

Голы: Минулин, 16:15. Хабаров, 19:59. Джозефс, 41:10 (бол.). Джонсон, 58:01 (бол.). — Думбадзе, 19:37.