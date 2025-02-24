Евгений Малкин вышел на 44-е место по голам в НХЛ

Российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин в домашнем матче против «Нью-Йорк Рейнджерс» (3:5) забросил 508-ю шайбу в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги. Он вышел на 44-е место по голам в истории НХЛ, опередив Жана Беливо (507).

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Малкину необходимо забросить 11 шайб, чтобы превзойти результат Дэйла Хаверчука (518) и войти в топ-40 по голам в НХЛ.

В следующем матче регулярного чемпионата НХЛ-2024/2025 «Питтсбург» сыграет на везде с «Филадельфией Флайерз». Игр состоится в ночь с 25-го на 26-е февраля по московскому времени.

В этом сезоне 38-летний Малкин набрал 37 (10+27) очков в 49 матчах регулярного чемпионата НХЛ.