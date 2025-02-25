Дубль Ремпала помог «Салавату Юлаеву» одержать волевую победу над «Ладой»

В Уфе на стадионе «Уфа-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Салаватом Юлаевым» и тольяттинской «Ладой». Встреча завершилась волевой победой хозяев со счётом 3:2.

© Голубович Дмитрий, «Чемпионат»

Отметим, что к 10-й минуте матча «Лада» вела со счётом 2:0 — голами отметились Артём Манукян и Архип Неколенко. Уфимский клуб обрушил на ворота гостей град атак, в результате чего Деннис Ян сократил отставание в счёте с передач Шелдона Ремпала и Александра Хмелевски. В начале второго периода Ремпал забросил шайбу в меньшинстве с великолепной передачи Владислава Ефремова и сравнял счёт. В концовке третьего периода уфимцы получили возможность на большинство в формате «5 на 3», которое реализовал Ремпал и оформил дубль.

«Салават Юлаев» прервал трёхматчевую серию поражений и взял реванш у «Лады» за недавнее поражение со счётом 0:3.