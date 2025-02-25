СКА обогнал «Сочи» и «Барыс» по пропущенным шайбам

В Санкт-Петербурге на стадионе «СКА Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между СКА и «Спартаком». Встреча завершилась со счётом 7:2 в пользу красно-белых.

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После этого матча СКА установил отметку в 188 пропущенных шайб в текущем сезоне. Петербургский клуб обошёл по этому показателю «Сочи» (187) и «Барыс» (185). На данный момент больше СКА в текущем сезоне пропустили лишь два клуба — китайский «Куньлунь» (192) и хабаровский «Амур» (205).

На данный момент СКА после 59 матчей расположился на седьмой строчке в таблице Западной конференции Континентальной хоккейной лиги.