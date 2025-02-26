Нападающий «Локомотива» дисквалифицирован на один матч

Нападающий «Локомотива» Степан Никулин дисквалифицирован на один матч за колющий удар клюшкой в пах форварда московского «Динамо» Макса Комтуа.

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Спортивно-дисциплинарный комитет Континентальной хоккейной лиги рассмотрел эпизод матча «Локомотив» — «Динамо» Москва (1:3) и принял решение оставить без изменений наказание, наложенное на нападающего «Локомотива» Степана Никулина по п. 1.15.2. статьи 28 Дисциплинарного регламента КХЛ, дисквалифицировать на один матч и подвергнуть денежному штрафу.