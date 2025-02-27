Кузнецов не вошел в состав СКА на матч КХЛ с московским «Динамо»

Нападающий СКА Евгений Кузнецов не вошел в состав петербургской команды на домашний матч Фонбет Чемпионата КХЛ с московским «Динамо», сообщила пресс‑служба клуба.

© Матч ТВ

Во вторник Кузнецов пропустил матч КХЛ со «Спартаком» (2:7) из‑за ОРВИ. В четверг журналист Артур Хайруллин написал в своем Telegram‑канале, что Кузнецов с высокой долей вероятности больше не сыграет за СКА. Агент Шуми Бабаев, представляющий интересы Кузнецова, в разговоре с «Матч ТВ» назвал эту информацию сплетнями.

В этом регулярном сезоне 32‑летний Кузнецов набрал 37 (12+25) очков в 38 матчах при показателе полезности «+14». Хоккеист выступает за СКА с лета 2024 года. СКА занимает седьмое место в Западной конференции, набрав 71 очко в 59 матчах.

Прямую трансляцию матча СКА — «Динамо» смотрите с 19:15 (мск) на канале KHL Prime.