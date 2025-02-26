Что говорят в Америке о новых достижениях Овечкина

Этот парень не останавливается!

Новый день, новый гол Александра Овечкина! Сегодня он забил «Калгари» и, хотя «Вашингтон» проиграл, приблизился ещё на один шаг к величайшему рекорду всех времён. А ещё выбил 30 за сезон, и это в 39 лет!

«В таком темпе он не только побьёт рекорд, но и выбьет 900 к концу сезона»

«В первом периоде у нас не было должной энергии. Соперник вырвался вперёд, мы старались отыграться. Мы провели добротный второй период, но не забили, вратарь соперника хорошо играл. Мы пытались давить, но они играли умно, блокировали броски. Надо было лучше начинать матч. Откуда такая стабильность, что я 19-й раз забиваю не менее 30 голов за сезон? Партнёры проделывают хорошую работу, выводят меня на бросок. Мне остаётся только завершить атаку. Думаю, сегодня вратарь думал, что я сделаю передачу на Уилли. А я решил бросить, и шайба зашла в ворота», — отметил Ови.

«Естественно, как обычно, Овечкин не мог уйти со льда, не став ещё ближе к рекорду Уэйна Гретцки. 39-летний нападающий к третьему периоду нанёс 10 бросков в сторону ворот, и, наконец, в третьем большинстве команды его прорвало. Он принял передачу от Джона Карлсона и запустил ракету с острого угла, расколдовав-таки Владаржа. Этот гол стал 30-м в сезоне для Овечкина. Это его 19-й сезон подряд минимум с 30 голами, и он стал единственным игроком в истории НХЛ, который в возрасте 39+ смог забросить 30 шайб меньше чем за 50 игр. Россиянину осталось 12 голов до рекорда, сейчас на его счету 883 шайбы за карьеру. Он идёт в графике на 47 голов в сезоне, что позволит ему не только обогнать Гретцки, но и выбить 900 за карьеру», — отмечает The Hockey News.

«Когда-нибудь буду рассказывать детям, как мне забивал такой игрок»

«Важный гол, который вернул трибуны к жизни и нас – в игру. Практически с невозможного угла, но он такой. Он находит возможности забивать голы в важные моменты. Сегодняшний матч тому подтверждение», — заявил главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери.

«Он единственный в своём роде. Играть с ним, видеть, на что он способен, вызывает вдохновение. Он точно подаёт всем остальным в команде пример для подражания и показывает, к чему надо стремиться в таком возрасте. Он до сих пор способен забивать в таком [высоком] темпе. Он высоко задирает планку для всех нас», — сказал нападающий Ларс Эллер.

«Я немного мухлевал, но он не просто так забил так много подобных голов. Когда-нибудь я буду рассказывать своим детям, как мне забивал такой игрок, но, конечно, в моменте ты этого не ценишь. Я просто рад, что мы с «Вашингтоном» играем только дважды [за сезон]», — посмеялся вратарь «Калгари» Дэн Владарж.

«Он делает такие особенные вещи. Понятно, что, когда играешь против него, этого видеть не хочется, но прикольно смотреть на это весь сезон», — добавил нападающий «Калгари» Мэтт Коронато.

У защитника «Флэймз» Расмуса Андерссона на ногах были пакеты со льдом – за матч он заблокировал восемь бросков, два из которых – от Овечкина. «Он ведёт великую погоню, так что приходится принимать на себя его броски. Так складывалась игра, но сейчас ощущения уже нормальные», — сказал Андерссон. Оборона «Калгари» выполнила задачу – лишь один из пяти бросков Овечкина (и из 27 «Вашингтона») достиг цели, и гости победили со счётом 3:1.

«Этого парня коснулась рука божья»

«Этого парня коснулась рука божья. Я не понимаю, как он это делает. Я видел статистику — если бы он не пропустил столько времени из-за травмы, то шёл бы по графику на 59 голов и 92 очка за сезон, в 39 лет. Мы обсуждали, что если это случится, то, наверное, не в этом сезоне, а в следующем. Однако он идёт в таком темпе, что это может случиться уже к первому апреля! Я по-прежнему не могу свыкнуться с мыслью, что он до сих пор это делает — забивает из круга вбрасывания в касание. 20 лет! 20 лет вся лига не может ничего с этим поделать. Я просто не могу поверить, что этот парень вообще не останавливается!» — восхищается экс-игрок НХЛ и ведущий Spittin’ Chiclets Райан Уитни.

Великая погоня продолжится в ночь на 28 февраля мск в матче с «Сент-Луисом».