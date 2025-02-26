Худшие контракты в КХЛ по соотношению цена-качество, Жафяров, Шевченко, Моисеев, Толчинский, Маттссон, Дюбе, О’Делл

Без игрока СКА в этом рейтинге обойтись никак не могло, но он не на первом месте.

7 худших контрактов в КХЛ
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В минувшее межсезонье в КХЛ было заключено огромное количество многомиллионных контрактов, однако далеко не все их обладатели смогли отработать полученные ими деньги. «Чемпионат» составил топ худших контрактов по соотношению «цена-качество». Здесь можно долго спорить о формулировках, пытаясь понять, что же такое худший контракт.

Мы постарались подойти к этому вопросу математически, подсчитав простой факт, а именно то, во сколько клубу обходится одно результативное действие игрока в миллионах рублей. Поэтому в наш список вошли форварды — за одним исключением, о котором будет сказано ниже. Все данные по зарплатам игроков брались с сайта наших коллег из «Спорт-экспресс».

н. Эрик О’Делл («Динамо» М/«Ак Барс»), 1 очко за 12,3 млн рублей* + 1 очко за 18 млн рублей

На протяжении последних четырёх лет канадский форвард был одной из главных звёзд московского «Динамо». В прошлом сезоне Эрик О’Делл набрал 51 очко в 64 матчах регулярного чемпионата КХЛ, установив свой личный бомбардирский рекорд в России. Самое главное, что в ходе всего сезона Эрика не беспокоили травмы, поэтому руководство бело-голубых и пошло на заключение нового двухлетнего контракта с игроком на общую сумму в 148 млн рублей.

Однако уже через месяц после начала сезона проблемы со спиной стали для Эрика фатальными. Канадец на долгое время выбыл из строя, в итоге так и не сумев вернуться на лёд в форме «Динамо». В конечном счёте динамовцы пошли на выкуп соглашения игрока, выплатив ему значительную компенсацию. В столичном клубе Эрик в этом сезоне успел набрать всего шесть очков за 74 млн рублей в год.

Кое-как оправившись от травмы, О’Делл заключил контракт до конца сезона с «Ак Барсом» уже на совсем других финансовых условиях. В казанском клубе он получает «всего» 18 млн рублей, но и там 34-летний нападающий играет просто жутко – одно очко в 12 матчах. Судя по всему, проблемы со здоровьем не позволят одному из самых колоритных легионеров лиги вернуться на прежний уровень.

н. Дамир Жафяров («Барыс»), 1 очко за 10 млн рублей

30-летний российский нападающий оказался не в то время не в том месте. В межсезонье выбор Дамира Жафярова выглядел абсолютно логично: экс-форвард целого ряда топовых клубов КХЛ отправился перезапускать карьеру в «Барыс» под руководством прекрасно знакомого ему по совместной работе в «Торпедо» Дэвида Немировски. Жафяров подписал контракт на 50 млн рублей, став самым высокооплачиваемым игроком в новой команде.

Но Немировски в скором времени оказался уволен, в клубе коренным образом поменяли вектор развития, а самого Жафярова ещё и настигло несколько травм. Как печальный итог: в нынешнем сезоне Дамир провёл всего 27 матчей, в которых набрал 5 (1+4) очков. В последний раз нападающий появлялся на льду ещё 17 февраля, продлив серию из шести матчей, которые он завершал с отрицательным показателем полезности. Каждое набранное хоккеистом в текущей регулярке очко обошлось «Барысу» в 10 млн рублей.

н. Дмитрий Шевченко («Амур»), 1 очко за 10 млн рублей

Прошлый сезон для 29-летнего Дмитрия Шевченко оказался лучшим в его хоккейной карьере. Российский форвард выдал роскошное выступление в «Амуре», сумев стать одним из лидеров в команде Андрея Мартемьянова. На волне успеха «тигры» подписали с хоккеистом двухлетнее соглашение на общую сумму в 100 млн рублей, однако новый сезон у хабаровской команды совсем не задался.

Мартемьянов в скором времени оказался уволен, а Дмитрий не смог даже близко соответствовать тому уровню, на котором играл в минувшей регулярке. Как и в случае с Жафяровым, здесь также не обошлось без травмы, внёсшей свою негативную лепту в провал хоккеиста. В результате в середине февраля «Амур» пошёл на расторжение контракта с нападающим, выплатив ему 10 млн рублей в качестве компенсации, по данным некоторых СМИ.

н. Сергей Толчинский (СКА), 1 очко за 7,7 млн рублей

Согласно платёжной ведомости СКА, изложенной в «СЭ», самым большой контракт в армейском клубе – у Сергея Толчинского. Безусловно, здесь мы выносим за скобки Евгения Кузнецова, чьё соглашение составлено таким образом, что бо́льшую часть денежных средств он должен заработать в виде бонусов. Что касается Толчинского, то 30-летний форвард подписал соглашение со СКА ещё в мае 2023 года, заключив контракт на пять лет. По состоянию на данный момент, сложно поверить, что Сергей отработает хотя бы половину этого соглашения в городе на берегах Невы.

В нынешнем сезоне Толчинский сыграл 42 матча. Вроде бы не так и мало, вот только айс-тайм Сергея составляет в среднем чуть больше 10.30 за матч. Чаще всего опытный нападающий используется в четвёртом звене, зачастую оказываясь снятым с игры по её ходу. Неудивительно, что Толчинский смог набрать лишь 10 очков, в результате чего каждое его результативное действие «весит» 7,7 млн рублей.

н. Данила Моисеев («Лада»), 1 очко за 5,83 млн рублей

26-летний нападающий Данила Моисеев достался «Ладе» в результате обмена со СКА. В августе 2023 года российский форвард отказался перезаключать с армейцами контракт с понижением зарплаты, за что и был сослан в Тольятти. Там Моисеев сейчас продолжает получать 35 млн рублей, деля первое место в списке самых дорогих игроков команды с Михаилом Фисенко и Денисом Баранцевым.

В текущем регулярном чемпионате Данила сыграл 37 матчей, набрав 6 (2+4) очков. В последний раз результативным действием нападающий отмечался ещё в прошлом году, за несколько дней до его завершения поразив ворота «Автомобилиста». С тех пор Моисеев выдал 13-матчевую серию без набранных очков, и единственным позитивным обстоятельством для него является тот факт, что его действующий контракт с клубом рассчитан ещё на один сезон. За это Моисеев должен быть благодарен руководству СКА, которое в своё время и одарило его столь щедрым соглашением.

н. Диллон Дюбе («Динамо» Мн), 1 очко за 5,5 млн рублей

На прошлой неделе минское «Динамо» выдало феноменальный выезд по московскому региону. В серии по маршруту Подмосковье — Москва минчане одержали победы во всех четырёх матчах с общей разницей забитых и пропущенных шайб «+13» (16:3). Интересно, что лучший отрезок в сезоне минчане выдали без своего самого высокооплачиваемого хоккеиста Диллона Дюбе.

Канадский форвард никак не адаптируется к игре в КХЛ, демонстрируя максимально посредственный уровень. В дебютном сезоне в лиге Диллон набрал всего 11 очков, сыграв 36 матчей и пропустив значительную часть регулярки из-за различных повреждений. Вот и сейчас Дюбе вне состава белорусского клуба. Тем временем минчане платят игроку 55 млн рублей, по 5,5 млн за каждое набранное им очко.

P.S. в. Юхан Маттссон («Барыс»), 1 игра за 3 млн рублей

В завершение настало время сказать о том самом исключении, упомянутом ещё в начале материала. Одна из самых интересных контрактных ситуаций в лиге складывается со шведским голкипером Юханом Маттссоном. После смены вектора «Барыс» разорвал контракты со всеми иностранными хоккеистами, представляющими дальнее зарубежье, при этом оставив в команде шведского вратаря. Вот только ради какой благой цели в Астане решили сохранить Юхана, они и сами толком объяснить не могут.

По крайней мере, занимающий пост главного тренера Галым Мамбеталиев за весь сезон так и не смог объяснить, для чего им нужен Маттссон. Получающий 27 млн рублей 32-летний швед провёл всего один матч за последние три месяца, пропустив пять шайб в Хабаровске. И даже после травмы первого номера «Барыса» Никиты Бояркина шведскому вратарю не находится место в заявке на матч. Однако контракт с Юханом расторгнут так и не был. Наверняка у казахстанского руководства есть какая-то логика, но простой хоккейной общественности она не известна.

Хоккей
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