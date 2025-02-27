Обладатель Кубка Гагарина перенес операцию

Обладатель Кубка Гагарина 2024 года Данила Юров, выступающий за магнитогорский хоккейный клуб "Металлург", перенес операцию. Об этом ТАСС сообщил спортивный директор "Металлурга" Евгений Бирюков.

21-летний нападающий получил травму в выездном матче Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с новосибирской "Сибирью" (5:2). Встреча состоялась 15 февраля.

"Даниле сделали операцию, все нормально", - сказал Бирюков.

В 46 матчах нынешнего сезона Юров набрал 25 (13 + 12) очков по системе "гол + пас". В регулярном чемпионате сезона-2023/24 он был самым результативным игроком команды.