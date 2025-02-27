Обладатель Кубка Гагарина Юров перенес операцию

Обладатель Кубка Гагарина 2024 года Данила Юров, выступающий за магнитогорский хоккейный клуб "Металлург", перенес операцию. Об этом ТАСС сообщил спортивный директор "Металлурга" Евгений Бирюков.

Обладатель Кубка Гагарина перенес операцию
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21-летний нападающий получил травму в выездном матче Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с новосибирской "Сибирью" (5:2). Встреча состоялась 15 февраля.

"Даниле сделали операцию, все нормально", - сказал Бирюков.

В 46 матчах нынешнего сезона Юров набрал 25 (13 + 12) очков по системе "гол + пас". В регулярном чемпионате сезона-2023/24 он был самым результативным игроком команды.

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