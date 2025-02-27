Дубль Энэса принес минскому «Динамо» вторую подряд победу над «Спартаком» в КХЛ

Минское «Динамо» дома обыграло московский «Спартак» в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

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Встреча в Минске завершилась со счетом 2:1 (2:0, 0:1, 0:0). В составе хозяев дубль оформил Сэм Энэс. У «красно‑белых» шайбу забросил Адам Ружичка.

Команда Дмитрия Квартальнова во второй раз подряд обыграла «Спартак», выиграла пятый матч подряд и с 73 очками идет шестой в таблице Западной конференции. Московский клуб с 76 очками располагается на второй строчке.

В следующем матче 2 марта минчане примут петербургский СКА, коллектив Алексея Жамнова в этот же день дома сыграет с омским «Авангардом».

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