Малкин и Кросби установили уникальное совместное достижение в НХЛ

Нападающие «Питтсбурга» россиянин Евгений Малкин и канадец Сидни Кросби стали первым дуэтом в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), одержавшим победы в 400 матчах, в которых оба набирали минимум по одному очку.

В четверг Малкин оформил дубль и сделал две результативные передачи в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Филадельфии» (5:4). Кросби отличился передачей.

До Малкина и Кросби ни одна пара хоккеистов в истории лиги не сумела достичь этой отметки.

Всего на счету Малкина 1337 очков (510+827) в 1196 матчах лиги. В активе Кросби 1657 баллов (610 +1047) в 1331 игре.