«Авангард» продлил контракт с нападающим Прохоркиным

«Авангард» продлил контракт на два года с нападающим Николаем Прохоркиным. Об этом сообщает пресс-служба омского клуба.

© Чемпионат.com

«Николай Прохоркин в «Авангарде» не первый год, он отлично показал себя в те моменты, когда команда очень нуждалась в лидере. Его звено с Якуповым и Игумновым здорово смотрится, набирает очки почти в каждом матче. Техника, дриблинг, чувство паса, бросок – благодаря этому Николай остаётся ведущим центром КХЛ, каждая его смена несёт с собой опасность чужим воротам. Именно с такими мастерами мы хотим идти в следующий сезон», — заявил генеральный директор «Авангарда» Герман Чистяков.

В текущем сезоне 31-летний форвард провёл за омичей 31 матч и набрал 22 (9+13) очка при показателе полезности «+9».