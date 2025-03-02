"Нефтехимик" проиграл "Амуру" в гостевом матче

Нижнекамский «Нефтехимик» проиграл хабаровскому «Амуру» в гостевом матче. Счет в конце игры составил 4:3.

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На второй минуте матча счёт открыл нападающий «Нефтехимика» Булат Шафигуллин с передачи Андрея Белозёрова. В середине второго периода на шайбу форварда «Амура» Евгения Грачёва гости ответили двумя точными бросками Владислава Леонтьева и Райли Барбера. Хабаровскому клубу удалось отыграться со счёта 1:3 благодаря двум голам в третьем периоде — отличились Илья Талалуев и Артур Гиздатуллин. По буллитам победу одержали хозяева.

В конце февраля "Нефтехимик" также проиграл в овертайме "Амуру" со счетом 4:5 в матче в Хабаровске в рамках чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Команда Олега Леонтьева четырежды отыгрывалась по ходу игры.