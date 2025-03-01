НХЛ признала российского форварда "Филадельфии" Мичкова лучшим новичком месяца

Российский нападающий "Филадельфии" Матвей Мичков признан лучшим новичком месяца в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщает пресс-служба НХЛ.

В минувшем месяце 20-летний Мичков набрал 10 очков (5 шайб + 5 результативных передач) в 7 матчах. Всего форвард в текущем сезоне набрал 44 очка (19 шайб + 25 передач) в 58 играх.

Ранее НХЛ признавала Мичкова новичком месяца по итогам октября. По итогам ноября лучшим был признан форвард "Сан-Хосе" Маклин Селебрини, по итогам декабря - защитник "Монреаля" Лэйн Хатсон, по итогам января - вратарь "Калгари" Дастин Вульф.

Мичков перешел в "Филадельфию" летом из петербургского СКА. Российский нападающий был выбран "Филадельфией" под общим седьмым номером на драфте 2023 года.