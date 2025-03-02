«Авангард» одержал восьмую победу подряд, в гостях обыграв «Спартак»

Омский «Авангард» в гостях уверенно обыграл московский «Спартак» (5:1) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

© пресс-служба ХК "Авангард"

Авторами шайб в составе победителей стали Рид Буше, Михаил Гуляев, Алексей Соловьев, Константин Окулов и Алекс Грант. В третьем периоде у хозяев дебютный гол в КХЛ забил 20‑летний форвард Сергей Лукьянцев.

«Авангард» одержал восьмую победу подряд, команда Ги Буше набрала 74 очка и занимает 6‑е место в Восточной конференции.

«Красно‑белые» с 76 баллами идут на 4‑й позиции в таблице Запада КХЛ.

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