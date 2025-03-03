У СКА есть еще одна проблема, о которой почти не говорят

У самой результативной команды КХЛ беда с… атакой?

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Менее чем за месяц до начала плей-офф в Континентальной хоккейной лиге СКА всё-таки обеспечил себе участие в очередном розыгрыше Кубка Гагарина. Вопреки традиции предыдущих лет, армейский клуб сделал это одним из последних в Западной конференции – после этого в восьмёрке осталось всего одно вакантное место. Которое с большой долей вероятности достанется нижегородскому «Торпедо».

Неподалёку кроется и одна из главных интриг оставшейся регулярки – с какого же места банда с берегов Невы отправится в кубковую весну? Шансы на попадание в топ-4 становятся всё меньше с каждым матчем, и куда реалистичнее выглядит вариант, при котором СКА финиширует лишь на седьмом или восьмом месте.

А нынешний расклад в этой истории очень интригующий – «Торпедо» по потерянным отстаёт от армейцев всего на три очка. Более того, в последнем матче гладкой части чемпионата соседствующие в таблице команды встретятся в «Нагорном» – вполне возможно, что именно там определится будущий соперник «Локомотива» (чьё первое место едва ли вызывает сомнения) по первому раунду.

В феврале в очередной раз на первый план вылезли проблемы петербуржцев в обороне – СКА пропустил восемь шайб от «Ак Барса», четыре — от «Нефтехимика», шесть — от «Куньлуня» и семь — от «Спартака». В остальных матчах самого короткого месяца года армейцы пропускали меньшее количество шайб, включая всего один гол от московского «Динамо» 27 февраля. Загвоздка в том, что та шайба Максима Комтуа оказалась для бело-голубых победной.

Но про проблемы армейцев в обороне и на последнем рубеже и так сказано немало. А ведь у СКА есть ещё один серьёзный индикатор грядущих проблем в плей-офф, на который пока обращают не так много внимания – за семь матчей до старта Кубка Гагарина у команды нет даже одного работающего атакующего звена, которое могло бы взять на себя лидерские функции. Парадоксально для самого результативного клуба лиги, не так ли? Вряд ли вы подумали именно об этом.

Весной 2022-го, когда СКА только-только попал в руки Романа Ротенберга-тренера, главной была тройка Андрей Кузьменко – Йоонас Кемппайнен – Антон Бурдасов, которая просуществовала в таком виде чуть ли не с начала регулярного чемпионата. То звено до сих пор кажется одним из лучших в составе армейцев за последние годы – оно было не только продуктивным, но и хорошо сбалансированным, ведь там были грамотно распределены роли: ярко выраженный плеймейкер Кузьменко, завершитель Бурдасов и чернорабочий Кемппайнен.

В 2023-м эта роль отошла к звену Никита Гусев – Марат Хуснутдинов – Дмитрий Яшкин. С небольшой оговоркой – незадолго до плей-офф они не играли в таком виде, но тогда лидерам поочерёдно давали отдохнуть накануне решающего отрезка сезона, используя на тот момент ещё не настолько ограниченные возможности ротации (сейчас в таком масштабе она уже невозможна).

Год назад в Петербурге доминировало трио Валентин Зыков – Василий Глотов – Марат Хайруллин. Правда, Ротенберг зачем-то разбил его после первого же матча с «Торпедо». Пройти нижегородцев это тогда не помешало, но в серии с «Автомобилистом» внезапная встряска сыграла против армейцев.

Сейчас таким трио могло бы стать сочетание того же Зыкова с Захаром Бардаковым и Арсением Грицюком, однако последние двое выбыли из строя на неопределённый срок. После вчерашнего матча с минским «Динамо» Роман Ротенберг заявил, что оба травмированных нападающих близки к возвращению, но, пока большой вопрос, в каком состоянии они подойдут к плей-офф.

Беда в том, что у тренерского штаба сейчас нет плана Б – атакующие тройки меняются после каждого матча и прямо во время них, как вчера неоднократно было в Минске. Даже звено Григорий Кузьмин – Матвей Короткий – Павел Дедунов, которое мощно провело предыдущую выездную серию армейцев и относительно неплохо сыграло с «Куньлунем», было разбито (зачем?). Не говорю, что именно эти трое повели бы петербуржцев за собой через месяц, но это далеко не первый и не последний случай, когда Ротенберг проводит необъяснимые перетасовки.

Качественной «химии» в имеющихся на сегодня сочетаниях пока нет – у СКА всего один гол в последних восьми периодах и три гола – в девяти. При этом вчерашнюю единственную шайбу соорудило звено, которое не присутствовало именно в таком виде в стартовом протоколе – вместо изначально заявленного Валентина Зыкова в сочетании с Михаилом Воробьёвым и Маратом Хайруллиным в результативной атаке сработал Иван Демидов, который ещё несколько дней назад провёл игру с другим «Динамо» в качестве 13-го нападающего.

Времени на эксперименты (которые из-за неудачной игры у чужих ворот в последних матчах, очевидно, продолжатся) у Романа Ротенберга становится всё меньше. На что собирается рассчитывать СКА в кубковых баталиях? На чудесное возвращение Евгения Кузнецова? На реинкарнацию Сергея Толчинского и/или Владимира Алистрова? Вопросов с каждым матчем становится всё больше.