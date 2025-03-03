Названы лучшие игроки недели в КХЛ

Вратарь московского «Динамо» Максим Моторыгин, защитник ЦСКА Никита Нестеров и форвард челябинского «Трактора» Александр Кадейкин стали лучшими игроками недели в КХЛ, сообщает пресс‑служба лиги.

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Моторыгин одержал три победы в трех матчах недели с коэффициентом надежности 1,33. В матче против петербургского СКА голкипер сохранил ворота в неприкосновенности.

Нестеров в трех играх забросил две шайбы и отдал три результативные передачи.

Кадейкин набрал пять очков (4+1) в двух матчах недели. В игре с казанским «Ак Барсом» форвард оформил хет‑трик.

Лучшим новичком признан нападающий московского «Спартака» Сергей Лукьянцев. 20‑летний хоккеист забросил шайбу и отдал голевую передачу в трех играх недели.