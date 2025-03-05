37-летний защитник «Сан-Хосе» установил новый рекорд НХЛ

Канадский защитник «Сан-Хосе Шаркс» Марк-Эдуар Власик в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ с «Баффало Сэйбрз», который проходит в эти минуты, установил новый рекорд лиги по заблокированным броскам.

© Чемпионат.com

На момент написания новости завершился первый период. Счёт в матче 0:0. В первом периоде встречи 37-летний канадец заблокировал бросок форварда «Баффало». Таким образом, в его активе стало 2165 блок-шотов. Защитник «акул», тем самым, обошёл прошлого рекордсмена, соотечественника Марка Джиордано, последним клубом которого был «Торонто Мэйпл Лифс».

В текущем сезоне на счету 37-летнего канадца, с учётом этой игры, 2 (0+2) очка в 12 матчах.