Американский хоккеист стал гражданином России

Нападающий «Амура» Алекс Гальченюк сегодня, 4 марта, получил паспорт гражданина Российской Федерации. Об этом сообщил первый заместитель председателя правительства Хабаровского края, председатель попечительского совета ХК «Амур» Сергей Абрамов.

© Чемпионат.com